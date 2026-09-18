Пентагон может вывести почти треть американских военных из Европы - NBC News

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон может сократить численность американского контингента в Европе на 25 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновников.



Кроме того, обсуждается более масштабный вариант, когда сокращение может достичь половины американского контингента в Европе - до 40 тыс. из 80 тыс. военнослужащих.



Основные сокращения затронут Германию, где находится около 36 тыс. американских военных, а также Италию и Испанию, власти которых ранее отказались поддержать операции США против Ирана.



Глава Европейского командования США генерал Алексус Гринкевич намерен в ближайшее время представить министру обороны США Питу Хегсету окончательные рекомендации, после чего план направят на утверждение президенту Дональду Трампу.-0-