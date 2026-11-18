18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Глубокие удары" Киева по России не способствуют окончанию конфликта в Украине. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал заместитель главы военного ведомства США Элбридж Колби.
"Мы считаем, что такие удары неэффективны в плане движения к завершению войны. И они не способствуют приостановке продвижения России на линии фронта", - сказал заместитель главы Пентагона, выступая перед заседанием в Брюсселе западной контактной группы, координирующей поставки оружия Украине.
"Кроме того, такие удары, особенно направленные на гражданскую инфраструктуру, в действительности, вероятно, укрепили решимость российской общественности. Более того, важно отметить, что баланс преимуществ по глубоким ударам вполне может быть в пользу Москвы", - отметил Колби.
Как пишет The Guardian, позже Великобритания и Германия вступили в конфликт с США по поводу оценки украинских ударов по территории России на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.-0-
В мире
18 ноября 2026, 10:55
Пентагон: "глубокие удары" Украины по России не способствуют завершению конфликта
Фото из архива ТАСС
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