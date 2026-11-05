Пассажирский самолет из Дублина сел на военной авиабазе во Франции из-за угрозы взрыва

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Дублин-Рим, был вынужден совершить посадку на французской авиабазе Эвре-Фовиль после сообщения об угрозе взрыва, сообщает газета Le Parisien.
"Самолет благополучно приземлился. 151 пассажир и шесть членов экипажа в безопасности, работают саперы", - говорится в материале.
Власти Франции подтвердили, что ситуация отслеживается "в режиме реального времени" в соответствии с установленными процедурами. Других подробностей не сообщается.
3 ноября около десяти коммерческих рейсов в Европе уже стали объектами угроз взрыва, при этом никаких подозрительных устройств после проверки обнаружено не было. По меньшей мере четыре рейса Ryanair, включая еще один рейс Дублин-Рим, а также самолеты, принадлежащие SAS, LOT и Wizz Air, пострадали.
В Болгарии также были досмотрены два самолета, прибывших в Софию. По данным пограничной полиции, уведомления об этом были отправлены по электронной почте в Министерство внутренних дел. Накануне рейс Wizz Air из лондонского аэропорта Лутон в Софию совершил экстренную посадку в Будапеште в сопровождении двух венгерских истребителей. Все эти угрозы привели к проверкам безопасности, изменению маршрутов и кратковременному закрытию аэропорта.-0-
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05 ноября 2026, 12:51
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