Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Нидерландах, есть пострадавшие

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Эрмело (провинция Гелдерланд) в Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим тяжелые бетонные блоки. Об этом пишет издание NL Times.



Отмечается, что в момент аварии в скоростном поезде, следовавшем из Амерсфорта в Зволле, находились около 150 человек. Пассажиров эвакуировали из состава. В настоящее время известно о двух пострадавших, в числе которых водитель грузовика.



Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. В результате удара передняя часть поезда получила серьезные повреждения, а светофор был полностью вырван из земли.



В связи с аварией движение поездов между Амерсфортом и Зволле полностью остановлено. Полицейское расследование и масштабные работы по уборке путей продолжаются. Для перевозки застрявших пассажиров были предоставлены автобусы.-0-