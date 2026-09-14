14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Эрмело (провинция Гелдерланд) в Нидерландах пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим тяжелые бетонные блоки. Об этом пишет издание NL Times.
Отмечается, что в момент аварии в скоростном поезде, следовавшем из Амерсфорта в Зволле, находились около 150 человек. Пассажиров эвакуировали из состава. В настоящее время известно о двух пострадавших, в числе которых водитель грузовика.
Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени. В результате удара передняя часть поезда получила серьезные повреждения, а светофор был полностью вырван из земли.
В связи с аварией движение поездов между Амерсфортом и Зволле полностью остановлено. Полицейское расследование и масштабные работы по уборке путей продолжаются. Для перевозки застрявших пассажиров были предоставлены автобусы.-0-
В мире
14 сентября 2026, 15:43
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Нидерландах, есть пострадавшие
Фото ProRail
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