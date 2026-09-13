Пассажирский паром потерпел крушение к северу от Вануату, без вести пропали более 30 человек 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 30 человек пропали без вести после крушения пассажирского парома к северу от Вануату. Об этом сообщили в офисе премьер-министра островного государства, информирует ТАСС.



Известно, что на борту находились более 40 пассажиров и членов экипажа: 15 человек удалось спасти, один погиб.



Спасатели продолжают поисковую операцию.



В офисе премьер-министра Вануату назвали предварительные причины трагедии. В частности, возможно, экипаж проигнорировал предупреждения о сильном ветре, а также допустил перегрузку судна.-0-