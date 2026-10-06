Пассажир рейса из Германии в Египет вызвал коллапс в аэропорту Штутгарта сообщением о бомбе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный транспортный коллапс произошел в аэропорту Штутгарта из-за сообщения о бомбе. В результате инцидента были нарушены планы около 3 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.



По данным ведомства, после прохождения контроля безопасности мужчина заявил сотруднице аэропорта, что в его багаже находится взрывное устройство. В связи с этим правоохранительные органы объявили о проведении полицейской операции в зоне авиационной безопасности. Находящихся в терминале людей эвакуировали, а прием и отправка самолетов были полностью приостановлены в период с 16.30 до 18.00 по местному времени.



Угроза взрыва не подтвердилась. Как уточнили в полиции, в ходе обыска территории и проверки багажа никаких опасных предметов обнаружено не было. Злоумышленник, собиравшийся вылететь в Хургаду (Египет), был снят с рейса. Против него заведено уголовное дело по подозрению в нарушении общественного порядка путем угрозы совершения преступлений. Он отпущен на свободу.



Как сообщила представитель аэропорта, инцидент затронул около 3 тыс. человек и 29 рейсов: 9 из них были полностью отменены, еще 9 - перенаправлены в другие аэропорты (преимущественно в Нюрнберг и Карлсруэ/Баден-Баден), а 11 - задержаны на срок до трех часов. Из-за эвакуации всем находившимся в терминалах пассажирам пришлось проходить досмотр повторно, в связи с чем потребовалось еще некоторое время, прежде чем ситуация полностью нормализовалась.-0-