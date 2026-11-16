16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты крупнейшей в Молдове оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) выдвинули проект вотума недоверия правительству премьера Василе Тофана. Об этом сообщил лидер социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, информирует портал Noi.md.



По словам Додона, документ уже подписали 17 депутатов от ПСРМ. "Мы рассчитываем на поддержку коллег из других оппозиционных фракций. Для подачи вотума недоверия необходимо собрать 26 подписей. Существуют разные мнения относительно сроков: одни предлагают начать процедуру до конца года, другие - после Нового года. Мы обсудим этот вопрос с коллегами и примем совместное решение", - отметил он.



Как сообщает ТАСС, ранее социалисты пригрозили вотумом недоверия кабинету Тофана, если он не выполнит обещание прийти в парламент с отчетом о первых 100 днях работы. Премьер отказался отчитаться перед депутатами и провел пресс-конференцию к этой дате в здании правительства. Лидер социалистов со своей стороны подчеркнул, что по Конституции процедура вотума недоверия в любом случае обяжет кабинет министров явиться на заседание парламента.



Ранее Додон и лидеры других оппозиционных партий раскритиковали решение премьера отменить отчет в парламенте, а также его заявление о планах ввести визы для граждан Беларуси и России.-0-