Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля





Согласно приведенной информации, "Ликуд" получает 27 мандатов в 120-местном парламенте, а партия "Яшар" главного конкурента Нетаньяху от оппозиции Гади Айзенкота занимает вторую строчку и получает 21 место. Сохраняется лидерство и блока "Ликуд" и поддерживающих Нетаньяху ультраправых и ортодоксальных партий, которые образуют действующую правящую коалицию. Он контролирует 53 кресла из 120 в Кнессете, а оппозиция получает контроль над 48 депутатскими мандатами. 19 мест получают арабские партии, с которыми, по прогнозам, не готовы вступать в коалицию ни оппозиция, ни "Ликуд".





Как ожидается, официальные окончательные итоги электоральной процедуры должны быть опубликованы не позднее 4 ноября после завершения рассмотрения апелляций. Вслед за получением результатов президент еврейского государства Ицхак Герцог начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по итогам которых поручит одному из депутатов сформировать новую правительственную коалицию.





Для формирования правительства необходима коалиция, контролирующая как минимум 61 место в Кнессете (парламент), которых пока не получает ни одна политическая сила. Кандидатом в премьеры, как правило, становится лидер партии с наибольшим количеством депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии создать коалицию. Первому претенденту на пост премьера будет предоставлено 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели. В случае неудачи президент передаст это право другому депутату, которому на решение задачи будет отведено две недели без возможности продления.





Если никто из депутатов так и не сможет сформировать устойчивую коалицию, то через 90 дней будут назначены перевыборы. Нетаньяху продолжит возглавлять правительство Израиля до момента присяги нового кабмина.-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует по количеству отданных голосов на состоявшихся 27 октября парламентских выборах в стране после обработки 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют предварительные данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), информирует ТАСС.