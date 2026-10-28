Партия Нетаньяху лидирует на выборах в парламент Израиля

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху занимает первое место по итогам состоявшихся во вторник выборов в Кнессет (парламент). После подсчета 53,7% бюллетеней партия получает 27 мандатов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает The Times of Israel.



Партия "Яшар" главного конкурента от оппозиции Гади Айзенкота получает 22 места. Вместе тем у блока сторонников Нетаньяху - 55 мест в Кнессете, тогда как у оппозиционного блока - 50. Еще 15 мандатов приходятся на арабские партии.



Результаты остаются предварительными и будут меняться по мере подсчета голосов. Окончательные результаты ожидаются к 4 ноября.-0-