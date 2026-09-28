Партия "Национальное объединение" впервые сформирует собственную фракцию в Сенате Франции

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская крайне правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен впервые в своей истории сформирует собственную фракцию в Сенате Франции по итогам выборов, прошедших 27 сентября. Об этом пишет издание Le Temps.



Партия "Национальное объединение" одержала крупную победу, отмечается в публикации. Это стало значительным успехом в разгар президентской кампании. "Это историческая победа и важный шаг вперед", - заявила Марин Ле Пен в соцсети X. Также она сказала, что результаты выборов "превзошли ожидания".



Как пишет газета The Guardian, партия преодолела порог в 10 мест, необходимый для формирования фракции в Сенате. Партия "Национальное объединение" и ее союзники обеспечили себе рекордные 14 мест в Сенате, фактически увеличив в четыре раза число своих представителей в верхней палате парламента из 348 мест всего за несколько месяцев до президентских выборов во Франции.



Согласно подсчетам агентства AFP, 27 сентября были избраны девять сенаторов от партии Национальное объединение (RN), в дополнение к трем местам, которые партия получила в парламенте в 2023 году. Еще два места в Сенате получила партия "Союз правых за Республику" Эрика Сьотти - союзника "Национального объединения".



Еще одна сенсация выборов - появление в Сенате представителя крайне левой "Непокорившейся Франции" (LFI).



Очередные президентские выборы во Франции назначены на 18 апреля 2027 года. При необходимости второй тур голосования пройдет 2 мая.-0-