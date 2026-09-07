Партия АдГ одержала победу на выборах в Саксонии-Анхальт

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно победила на выборах в ландтаг (парламент) земли Саксония-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Такие предварительные официальные результаты голосования обнародовал региональный избирком, сообщает ТАСС.



Этот показатель стал лучшим результатом в истории АдГ на немецких региональных выборах - партии удалось удвоить свою поддержку по сравнению с предыдущими выборами пятилетней давности.



Второе место занял Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, потеряв более половины голосов по сравнению с 2021 годом. Христианские демократы набрали 17,2% голосов, что является худшим результатом для ХДС в Саксонии-Анхальт за все время. Кандидаты от консерваторов не смогли одержать победу ни в одном из избирательных округов по прямым мандатам.



Третьей стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую поддержали 9,3% участников голосования. За партию "Зеленые" проголосовали 8,9% избирателей, за Левую партию - 8,6%. В земельный парламент также проходит партия BSW ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"), набравшая 5,3% голосов.



Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали порядка 1,7 млн человек. Явка оказалась рекордной для региона со времени объединения Германии - на участки пришли около 77,8% избирателей.-0-