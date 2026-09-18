Парламентские выборы начались в России, они продлятся три дня

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентские выборы начались сегодня в России. Голосование продлится три дня, включая основной день голосования - воскресенье, 20 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий. Это "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Изначально ЦИК зарегистрировал 11 партийных списков, однако Верховный суд отменил регистрацию партии "Яблоко".
Чтобы пройти в Госдуму, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. В одномандатных округах победит кандидат, набравший больше голосов, чем его соперники.
Помимо выборов в Госдуму в рамках Единого дня голосования будут избираться главы регионов - Мордовии, Тывы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, законодательные собрания 39 субъектов РФ, а также местные органы власти.
За ходом голосования осуществляется международное наблюдение, в том числе от СНГ, ШОС и ряда других структур. В наблюдении участвуют представители Беларуси - парламентарии, дипломаты, большинство из которых включены в состав миссии от СНГ. По информации Центризбиркома Беларуси, председатель ЦИК Игорь Карпенко также прибыл в Москву для наблюдения за выборами.
В ЦИК Беларуси обратили внимание, ключевой особенностью кампании 2026 года является масштабное применение цифровых технологий. Жители десятков регионов смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая участки лично.
В ЦИК также напомнили, что параллельно с парламентской кампанией в России вступает в силу важное нововведение для Союзного государства. В соответствии с обновленным законодательством постоянно проживающие на территории России граждане Беларуси получили право полноценно участвовать в местных выборах.
При этом граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Беларуси, могут проголосовать 20 сентября с 8.00 до 20.00 на участках для голосования при дипломатических представительствах России в Республике Беларусь. Избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, где российские граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов в Государственную думу по общефедеральным спискам.-0-
В мире
18 сентября 2026, 08:03
Парламентские выборы начались в России, они продлятся три дня
Фото из архива
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Чрезвычайно важный игрок". Американские аналитики о роли Минска в формировании архитектуры безопасности Европы
Брилевич на форуме ШОС: развитие традиционной китайской медицины в Беларуси вышло на государственный уровень
Наше единство - не данность, его нужно беречь и защищать - председатель Брестского облсовета депутатов
С нами интереснее