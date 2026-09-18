Парламентские выборы начались в России, они продлятся три дня

18 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентские выборы начались сегодня в России. Голосование продлится три дня, включая основной день голосования - воскресенье, 20 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.Россиянам предстоит избрать Государственную думу девятого созыва. Из 450 мест депутатов половина избирается по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах.За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий. Это "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Изначально ЦИК зарегистрировал 11 партийных списков, однако Верховный суд отменил регистрацию партии "Яблоко".Чтобы пройти в Госдуму, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. В одномандатных округах победит кандидат, набравший больше голосов, чем его соперники.Помимо выборов в Госдуму в рамках Единого дня голосования будут избираться главы регионов - Мордовии, Тывы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, законодательные собрания 39 субъектов РФ, а также местные органы власти.За ходом голосования осуществляется международное наблюдение, в том числе от СНГ, ШОС и ряда других структур. В наблюдении участвуют представители Беларуси - парламентарии, дипломаты, большинство из которых включены в состав миссии от СНГ. По информации Центризбиркома Беларуси, председатель ЦИК Игорь Карпенко также прибыл в Москву для наблюдения за выборами.В ЦИК Беларуси обратили внимание, ключевой особенностью кампании 2026 года является масштабное применение цифровых технологий. Жители десятков регионов смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая участки лично.В ЦИК также напомнили, что параллельно с парламентской кампанией в России вступает в силу важное нововведение для Союзного государства. В соответствии с обновленным законодательством постоянно проживающие на территории России граждане Беларуси получили право полноценно участвовать в местных выборах.При этом граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Беларуси, могут проголосовать 20 сентября с 8.00 до 20.00 на участках для голосования при дипломатических представительствах России в Республике Беларусь. Избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, где российские граждане смогут отдать свои голоса за кандидатов в Государственную думу по общефедеральным спискам.-0-