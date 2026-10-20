Парламент Румынии утвердил новое правительство, положив конец длительному кризису

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Румынии выразил доверие правительству Луки Никулеску, что положило конец затянувшемуся правительственному кризису в стране, продолжавшемуся пять с половиной месяцев. Об этом пишет румынское издание HotNews.
В поддержку программы и состава Кабинета во главе с Лукой Никулеску высказались 280 парламентариев, что на 47 голосов больше, чем требуемый минимум в 233 голоса для утверждения нового правительства.
"Это важный момент для Румынии. Мы выходим из почти шестимесячного кризиса. Мы немедленно приступаем к работе, начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем первое заседание правительства", - заявил Никулеску после объявления официальных результатов голосования.
Политический кризис в Румынии начался 5 мая 2026 года, когда парламент вынес вотум недоверия проевропейскому правительству премьер-министра Илие Боложана. После этого Румынией управляло временное правительство с ограниченными полномочиями. Президент Никушор Дан выдвигал различных кандидатов на пост главы правительства, однако ранее они не могли получить необходимую поддержку парламента. Произошедшее, как отмечает издание, стало самым длительным правительственным кризисом в Румынии с 1989 года.-0-