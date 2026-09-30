Парламент Румынии отказал в доверии правительству Мурешана

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румынский парламент отказал в доверии правительству европарламентария от правоцентристской Национал-либеральной партии Зигфрида Мурешана, сообщает ТАСС.



В поддержку программы и состава правительства высказались лишь 182 депутата и сенатора, тогда как для утверждения нового кабмина было необходимо 233 голоса.



После провала правительства Мурешана президент Никушор Дан встал перед альтернативой: выдвинуть следующим кандидатом в премьеры лидера социал-демократов или назначить досрочные парламентские выборы. Президент считает досрочные выборы нежелательными, так как, по его мнению, нынешняя патовая ситуация сохранится и после них. Однако все больше политиков из обоих лагерей - националистического и проевропейского - настаивают на их проведении, рассчитывая получить значительный перевес. Большинство румынских обозревателей считают, что страна идет к досрочным выборам, которые могут быть организованы не раньше начала будущего года.



Политический кризис продолжается в Румынии уже почти пять месяцев. В апреле Социал-демократическая партия приняла решение отказать в политической поддержке премьер-министру Илие Боложану и отозвать своих министров из кабинета. 5 мая правительству был вынесен вотум недоверия. Предпринятые до сих пор попытки образовать новый кабинет провалились, страной управляет временный кабинет с ограниченными полномочиями.



Ранее сообщалось, что правый Альянс за объединение румын сформировал переговорную группу для обсуждения создания нового правительства с представителями других партий.



Досрочные парламентские выборы могут полностью изменить политический ландшафт Румынии. В опросах общественного мнения лидирует оппозиционный Альянс за объединение румын (35%). Затем с 21% следуют Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия. Партия президента Никушора Дана "Союз спасения Румынии" набирает только 9%.-0-