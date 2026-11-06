Парламент Парагвая не смог рассмотреть отставку президента из-за отсутствия кворума

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Парагвая не смог провести голосование, чтобы подтвердить или отклонить отставку президента страны Сантьяго Пеньи, из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.





Таким образом, Пенья остается президентом страны. "В Палате депутатов нет кворума. Заседание закрывается", - сказал председательствующий. В то же время Генеральная прокуратура Парагвая возбудила уголовное дело в отношении Пеньи из-за замораживания счетов около 3 млн клиентов в банке Ueno Bank.





Президент Парагвая подал в отставку 5 ноября после краха Ueno Bank. В обращении он заявил, что принял решение, учитывая необходимость сохранить стабильность в стране, общественный мир и демократические институты. Глава государства объявил о своем решении в тот момент, когда депутаты рассматривали предложение о запуске процесса его импичмента.





В тот же день в Парагвае прошли протесты из-за кризиса Ueno Bank. Демонстранты требовали вернуть замороженные сбережения, привлечь виновных к ответственности.





Ранее Центробанк Парагвая объявил процедуру банкротства Ueno Bank и взял его под внешнее управление, в результате чего средства вкладчиков оказались заморожены. Ueno Bank заявляет, что у него около 3 млн клиентов - примерно 60% взрослого населения страны. Кроме того, он управляет государственными средствами на сумму от $800 млн до $850 млн.-0-