22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм (парламент) Литвы одобрил отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом сообщают литовские СМИ.
За это решение на пленарном заседании проголосовали 99 депутатов Сейма, против - 13, воздержались - 5.
Постановление Сейма предусматривает, что из Конституции будет вычеркнута 137-я статья, запрещающая размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.
Чтобы изменить Основной закон, необходимо, чтобы за него дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. По словам спикера Сейма Юоза Олекаса, первое голосование по принятию поправки к Конституции запланировано на 6 октября, а окончательное принятие - 12 января 2027 года.-0-
В мире
22 сентября 2026, 13:30
Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия
Фото из архива Global Look Press
Новости рубрики В мире
Почти 73% американцев считают, что IT-компании делают недостаточно для предотвращения рисков ИИ - опрос
Отказ от рынков России и Беларуси дорого обходится Латвии: сокращаются рабочие места, банкротятся предприятия
Главное
Топ-новости
"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги
Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время
От виртуальной "Моны Лизы" до оживших белорусских картин: пять музейных проектов на стыке искусства и технологий
Пресс-конференция об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков пройдет в БЕЛТА 23 сентября
"Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство": Полоцк готовится принять международный форум
С нами интереснее