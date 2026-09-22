Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм (парламент) Литвы одобрил отказ от запрета на размещение на территории страны ядерного оружия. Об этом сообщают литовские СМИ.



За это решение на пленарном заседании проголосовали 99 депутатов Сейма, против - 13, воздержались - 5.



Постановление Сейма предусматривает, что из Конституции будет вычеркнута 137-я статья, запрещающая размещение на территории Литвы оружия массового поражения, в том числе ядерного.



Чтобы изменить Основной закон, необходимо, чтобы за него дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев из 141. По словам спикера Сейма Юоза Олекаса, первое голосование по принятию поправки к Конституции запланировано на 6 октября, а окончательное принятие - 12 января 2027 года.-0-