4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательное собрание Гренландии поддержало соглашение с США, которое предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности. Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает РИА Новости.
США, Дания и Гренландия 22 сентября заключили соглашение, расширяющее возможности размещения американских вооруженных сил на острове. Новое соглашение дополняет двусторонний договор об обороне Гренландии, действующий с 1951 года. Согласно договору, предусмотрено строительство дополнительных военных объектов США в Нарсарсуаке и Местерсвиге.-0-
В мире
04 ноября 2026, 07:29
Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США - СМИ
Фото из архива РИА Новости
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