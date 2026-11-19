19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский парламент одобрил соглашение о безопасности и обороне между Данией, Гренландией и США, заключенное в сентябре. Об этом сообщает портал TV 2 Danmark.



За него проголосовали 109 депутатов, против - ни одного.



Соглашение предусматривает размещение на острове двух американских военных баз - в Нарсарсуаке и Местерсвиге.



В начале ноября парламент Гренландии поддержал соглашение о безопасности в Арктике между Гренландией, США и Данией, которое подписали в Нью-Йорке 22 сентября.-0-