19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский парламент одобрил соглашение о безопасности и обороне между Данией, Гренландией и США, заключенное в сентябре. Об этом сообщает портал TV 2 Danmark.
За него проголосовали 109 депутатов, против - ни одного.
Соглашение предусматривает размещение на острове двух американских военных баз - в Нарсарсуаке и Местерсвиге.
В начале ноября парламент Гренландии поддержал соглашение о безопасности в Арктике между Гренландией, США и Данией, которое подписали в Нью-Йорке 22 сентября.-0-
В мире
19 ноября 2026, 14:09
Парламент Дании одобрил соглашение о безопасности с США по Гренландии
Фото Рixabay
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