Парламент Бельгии разрешил полиции упрощенный доступ в дома нелегальных мигрантов





Эта мера является частью более широкой инициативы правоцентристской коалиции премьер-министра Барта де Вевера по ограничению миграции и увеличению числа высылок тех, кому было отказано в праве остаться в стране.





Законопроект вызвал резкую критику со стороны правозащитных групп и юристов, которые утверждают, что разрешение полиции входить в частные дома для обеспечения соблюдения иммиграционного законодательства рискует подорвать конституционные права и законы о неприкосновенности частной жизни.





Вечером 4 ноября около 3 тыс. человек образовали живую цепь вокруг Дворца правосудия в Брюсселе в знак протеста против законопроекта. По сообщениям бельгийских СМИ, более 50 других демонстраций и собраний были организованы в городах по всей стране.





Закон был окончательно одобрен большинством законодателей утром 6 ноября после длительных дебатов, продолжавшихся всю ночь.





Согласно принятому закону, обыски будут проводиться только в домах лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Бельгии, которые проигнорировали приказы покинуть страну и представляют угрозу общественной безопасности. Обыск должен быть согласован со следственным судьей и может проводиться только в период с 5.00 до 9.00 в присутствии сотрудников иммиграционной службы.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Бельгии одобрил спорный закон, разрешающий полиции упрощенный доступ в дома предполагаемых нелегальных мигрантов, подлежащих депортации, сообщает агентство Reuters.