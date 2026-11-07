Париж готовится к очередным протестам: власти ожидают 60 тыс. участников

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции ожидают, что сегодня на акцию протеста в Париже могут выйти до 60 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.





Демонстрация связана с недовольством граждан снижением покупательской способности у населения. Местные правоохранители готовятся к присутствию на демонстрации до 400 радикалов. По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в социальных сетях уже разошлись призывы к погромам в государственных учреждениях и разграблению магазинов.





Единственный маршрут, разрешенный префектурой полиции Парижа, - от площади Республики до площади Нации на востоке города. В то же время движение "желтых жилетов" заявило о намерении устроить акцию протеста на площади Согласия в центре столицы, несмотря на то, что власти ее не согласовали.





По данным МВД, на предыдущую манифестацию, которая прошла 5 ноября, в Париже вышли 65 тыс. человек.-0-