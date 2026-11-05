Парагвай охватили протесты в связи с банковским кризисом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Парагвая вышли на протесты из-за банковского кризиса в стране, сообщает парагвайская газета ABC Color.



Протесты вспыхнули после того, как в цифровом банке Ueno Bank оказались заморожены счета почти 3 млн клиентов. Протестующие требуют возврата своих сбережений и привлечения к ответственности виновных. Также они выступают за отставку президента страны Сантьяго Пеньи и вице-президента Педро Альяны. В столице Парагвая Асунсьоне для подавления протестов полиция применила перцовый газ, резиновые пули и водометы.



Ранее Центробанк Парагвая объявил процедуру банкротства Ueno Bank и взял его под внешнее управление, в результате чего средства вкладчиков оказались заморожены. Ueno Bank заявляет, что у него около 3 млн клиентов, что составляет примерно 60% взрослого населения страны. Кроме того, он управляет государственными средствами на сумму от $800 млн до $850 млн.



Президент Парагвайя Сантьяго Пенья заявил, что предложил главе Центробанка уйти в отставку и договорился с лидерами Конгресса об ускоренном принятии закона, позволяющего побыстрее осуществить выплаты вкладчикам и гарантирующего возврат государственных средств. Он также пообещал привлечь к ответственности всех, кто стоит за кризисной ситуацией.-0-