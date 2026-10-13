13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папе Римскому Льву XIV в ходе операции удалили нижнюю долю правого легкого, гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.
"Для обеспечения радикальности хирургического вмешательства была удалена нижняя доля правого легкого с использованием видеоассистированной техники. Экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легкого, как и предполагалось по результатам предоперационных обследований", - говорится в сообщении.-0-
В мире
13 октября 2026, 23:37
Папе Римскому в результате операции удалили нижнюю долю правого легкого
Папа Римский Лев XIV. Фото REUTERS
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
В Беларуси создается единый реестр экспедиторов. Когда и что изменится для участников рынка таких услуг
Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси
"Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси
"У нас общий этический подход". Швейцарский хирург о совместных проектах с РНПЦ травматологии и ортопедии
С нами интереснее