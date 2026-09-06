Папа Римский пожелал успеха новым попыткам налаживания диалога по Украине 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Лев XIV пожелал успеха новым попыткам установления диалога по урегулированию конфликта на Украине после поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву, сообщает ТАСС, приводя слова из его воскресной проповеди.



"Надеюсь, что усилия, предпринятые в эти дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и откроют возможности для дипломатии. Вознесем нашу молитву Господу, чтобы согласие возобладало во всех конфликтах мира", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди.



В субботу президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил по ее итогам помощник российского лидера Юрий Ушаков, продлившиеся более трех часов переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон и касались не только украинского урегулирования, но и возможных крупных российско-американских проектов. 6 сентября, как сообщило украинское издание "Инсайдер", Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев.-0-