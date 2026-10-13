13 октября /Корр. БЕЛТА/. Папу Римского Льва XIV госпитализировали, сегодня в римской больнице имени Агостино Джемелли ему проведут операцию по удалению небольшого новообразования в одном из легких. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Это первая серьезная проблема со здоровьем за 17 месяцев его пребывания на посту", - отмечает агентство.
71-летний Лев XIV заявил 11 октября, что новообразование (небольшой узелок) было обнаружено во время недавнего осмотра, оно "хорошо локализовано" и выявлено на ранней стадии.
Ватикан подтвердил время проведения операции. Также в Ватикане заявили, что восстановление Папы Римского Льва XIV после операции, как ожидается, займет около недели. Все его публичные мероприятия отменены до 20 октября.-0-
В мире
13 октября 2026, 16:53
Папа Римский Лев XIV госпитализирован, ему проведут операцию по удалению легочного узла
Папа Римский Лев XIV. Фото Reuters
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