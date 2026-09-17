17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей США одобрила проект закона о санкциях против России, информирует ТАСС со ссылкой на трансляцию голосования на телеканале C-SPAN.



Документ поддержали 262 члена Палаты представителей, которая контролируется республиканцами, а против высказались 159 законодателей. Данный законопроект был одобрен 7 августа. Итоговая версия направится на подпись президенту Дональду Трампу.



Автором документа был ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм. Законопроект предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно документу, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, которые являются основными покупателями российских нефти и газа. Также в документе предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.-0-