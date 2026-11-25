25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пакистан попросил Россию выступить посредником в переговорах с Индией по водной проблеме, российская сторона уже обсуждала этот вопрос с индийской, заявил в интервью ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.



"Россия действительно обсуждала этот вопрос с Индией, призывая не превращать воду в оружие", - отметил дипломат.



Посол напомнил, что Договор о водах Инда был подписан в 1960 году при содействии Всемирного банка после девяти лет сложных переговоров. По его оценке, документ доказал свою жизнеспособность и продолжал действовать даже в периоды войн и конфликтов с Индией. "Однако теперь Индия впервые пытается ограничить законное право Пакистана на использование водных ресурсов", - сказал Тирмизи.



Он подчеркнул, что вода не должна использоваться в качестве оружия, как и любые другие средства давления. Дипломат привел в пример Россию, которая имеет водные соглашения с рядом государств и никогда не применяла их в качестве политического инструмента. "Но, к сожалению, Индия считает, что может перекрыть поставки воды и тем самым спровоцировать в Пакистане водный и продовольственный кризис. Это крайне недальновидный подход со стороны Индии. Ведь в конечном счете Индия и Пакистан должны сотрудничать и вместе добиваться процветания", - подытожил посол.-0-