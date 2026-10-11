Пакистан объявил режим ЧП в провинции Хайбер-Пахтунхва и вводит войска





Решение о введении чрезвычайных мер было принято во время экстренного заседания федерального Кабинета Министров, на котором была представлена информация о ситуации с безопасностью в провинции Хайбер-Пахтунхва. В Кабмине Пакистана заявили об "умышленном отстранении провинциального правительства от борьбы с терроризмом".





Предполагается, что военные будут помогать местной администрации поддерживать правопорядок, защищать граждан, а также охранять государственные и общественные объекты.





Отношения между федеральным правительством Пакистана и правительством провинции Хайбер-Пахтунхва обострились в последнее время, в том числе из-за расхождений во мнениях по различным вопросам, особенно по политике борьбы с терроризмом.-0-

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Пакистана объявило режим ЧП в провинции Хайбер-Пахтунхва и санкционировало развертывание войск и техники, сообщает издание Dawn.