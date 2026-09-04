Ожирением в ЕС страдал каждый шестой взрослый в 2025 году - Евростат 

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году 16,3% жителей Евросоюза в возрасте 18 лет и старше страдали ожирением, то есть имели индекс массы тела (ИМТ) 30 и выше. Еще 35,4% имели предожирение с ИМТ от 25 до менее 30, свидетельствуют данные Евростата.



Ожирение чаще встречалось среди мужчин - 17,4%, тогда как среди женщин этот показатель составил 15,3%. Предожирение также чаще наблюдалось у мужчин - 41,9% против 29,3% у женщин. При этом недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин.



Самый высокий уровень ожирения зафиксирован на Мальте - 26,6%. Далее следуют Латвия - 24,6% и Финляндия - 23,2%. Самые низкие показатели отмечены в Италии - 7%, Греции - 12,8% и Румынии - 12,9%.



В целом более половины населения ЕС имели избыточный вес, предожирение или ожирение.-0-