19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранее отстраненного и.о. председателя Конституционного трибунала Польши Богдана Свенчковского лишили судейского иммунитета для предъявления ему уголовных обвинений. Такое решение приняло общее собрание судей трибунала, сообщает RMF24.



"Общее собрание судей Конституционного трибунала приняло следующие постановления о разрешении на привлечение к уголовной ответственности судей Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и Бартоломея Соханьского по ходатайствам генерального прокурора", - говорится в решении, опубликованном на сайте Конституционного трибунала.



Глава Министерства юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек прокомментировал это в соцсети X: "Конституционный трибунал принял решение. Теперь прокуратура может предъявлять обвинения. Никто не выше закона".



Свенчковского обвиняют в злоупотреблении полномочиями и систематическом нарушении прав девяти прокуроров, когда он был на посту генпрокурора в 2016-2022 годах, а также в злоупотреблениях при контроле за оперативной и разведывательной деятельностью и разглашении адвокатской тайны. Кроме того, Свенчковскому вменяют воспрепятствование работе судей Конституционного трибунала, избранных Сеймом в 2026 году.



Соханьского в свою очередь подозревают в недопущением "избранных судей Конституционного трибунала к осуществлению правосудия", а также в грубом нарушении трудовых прав.



Свенчковский и Соханьский называют выдвинутые против них обвинения абсурдными и полностью их отвергают. Кроме того, они считают незаконным решение судьи Анны Корвин-Петровской в конце октября об их отстранении от должности и ставят под сомнение легитимность созванного ею общего собрания судей.



Противостояние, связанное с Конституционным трибуналом, обострилось в сентябре-октябре из-за споров о назначении судей, полномочиях руководства трибунала и конфликта между правительством Дональда Туска, оппозицией и президентом Каролем Навроцким.-0-