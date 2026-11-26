26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская оппозиция раскритиковала правительство страны из-за отправки военнослужащих в Украину без предварительного уведомления парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.





По информации издания, в среду Сенат Франции вызвал министра-делегата при министерстве вооруженных сил Алис Рюфо на закрытое заседание. Законодатели намеревались получить разъяснения о размещении французских военных на украинской территории в рамках миссии Volia ("Воля").





Оппозицию возмутило, что правительство заранее не проинформировало парламент об инициативе отправки военнослужащих. "Если эти военнослужащие будут вовлечены в боевые действия, Франция может оказаться в состоянии конфликта с Россией без единого голосования в парламенте. Правительство не вправе самостоятельно решать, что считать военной интервенцией", - заявил депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" Бастьен Лашо.





Ранее возможное вовлечение Парижа в конфликт и тайную переброску военнослужащих в Украину осудил олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер, который намерен баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года.-0-