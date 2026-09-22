Отказ от рынков России и Беларуси дорого обходится Латвии: сокращаются рабочие места, банкротятся предприятия

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ от рынков России и Беларуси обходится Латвии дорого: исчезают заказы, закрываются предприятия. Об этом говорится в материале Baltnews.
За этим стоят убытки, сокращение рабочих мест, долговые процедуры и бюджетная поддержка за счет налогоплательщиков.
В годовом отчете железнодорожной компании Латвии Latvijas dzelzceļš за 2025 год прямо названы последствия санкций против России и Беларуси. Грузоперевозки по инфраструктуре компании упали на 17,6% (до 9,454 млн т), а выручка сократилась на 13,9% (до 201,189 млн евро), средняя численность работников - на 783 человека (до 4959). Убыток составил 7,823 млн евро. Невзирая на это правительство Латвии идет дальше и предлагает сделать российский зерновой транзит нерентабельным. В сообщении кабинета министров от 16 сентября 2026 года цель сформулирована именно так. Рекомендовано увеличить плату за инфраструктуру на 300%, то есть вчетверо. Критерием должна стать отправка груза со станции в России - независимо от заявленной страны происхождения.
Власти сознательно снижают привлекательность маршрута, на котором зарабатывают их собственные железнодорожники и порты, отмечает Baltnews.
А тем временем в Латвии серьезные трудности испытывают даже гиганты. 14 сентября 2026 года латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила о подаче заявления о защите от кредиторов по американской процедуре Chapter 11 (защита от кредиторов ради реструктуризации). Как передавало агентство Reuters, к концу 2026 года компания намерена сократить парк с 54 до 36 самолетов. За 2025 год она получила 44,3 млн евро чистого убытка.
При этом у airBaltic процедура еще оставляет шанс на сохранение бизнеса. У латвийского производителя электроинструментов Rebir другой итог: ликвидация началась 17 июля 2026 года. Предприятие де-юре оставалось прибыльным, но ликвидатор прямо связал закрытие с включением его продукции в санкционные списки и потерей главного рынка сбыта.
Кроме того, латвийский строительно-девелоперский холдинг RBSSKALS Holding недавно был признан неплатежеспособным, а затем исключен из реестра предприятий Латвии.
На фоне этих трудностей Рига ускоренно наращивает расходы на военные закупки и инфраструктуру. Оборонный бюджет на 2026 год составляет 2,158 млрд евро против 1,593 млрд в 2025-м, следует из данных Минобороны страны. За год он вырос более чем на треть - контраст с сокращениями и банкротствами в гражданском секторе очевиден, обращает внимание Baltnews. Эти процессы способны превратить антироссийский курс из удобного политического лозунга в токсичный актив для самих латвийских властей. Когда геополитическая демонстративность оборачивается пустующими цехами, убыточными маршрутами и очередными бюджетными вливаниями, бесконечно перекладывать ответственность на кого-то не получается. Рано или поздно избиратель предъявит счет тем, кто принимал решения в Риге, резюмирует издание.-0-
В мире
22 сентября 2026, 14:07
Отказ от рынков России и Беларуси дорого обходится Латвии: сокращаются рабочие места, банкротятся предприятия
Фото Unsplash
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