От последствий тайфуна в Японии погибли не менее 12 человек

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших от последствий тайфуна "Дуцзюань" в Японии выросло до 12, сообщил телеканал NHK.





Тайфун 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии. Большинство погибших стали жертвами оползней, некоторые утонули в своих затопленных автомобилях, попавших в водяные ловушки в низинах. Четыре человека числятся пропавшими без вести.





Всего от последствий тайфуна пострадали свыше 360 учебных заведений в 7 префектурах Японии, включая Токио.





В соседней с Токио префектуре Тиба вода несколько дней не уходила на многих участках, причинен значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, пострадали около тысячи жилых домов. В городе Нарита, где расположен одноименный токийский международный аэропорт, наводнение уничтожило хозяйство по разведению декоративных разноцветных карпов, более 100 тыс. рыб были унесены потоками воды из прудов.





Также сообщается, что в Тихом океане сформировался очередной тайфун. Он подошел к юго-западной островной префектуре Окинава, движется в северо-восточном направлении в сторону острова Хонсю, где расположен Токио, может усилиться. Под влиянием тайфуна сильные дожди прогнозируются даже в регионе Канто, где находится столичная префектура Токио.-0-