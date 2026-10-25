Организаторы решили не проводить ралли "Дакар" в Саудовской Аравии в 2027 году





Соответствующее решение принято из-за ситуации на Ближнем Востоке. Новое место проведения станет известно позднее. Турнир вернется в Саудовскую Аравию в 2028 году.





"Начиная с 2020 года Саудовская Аравия семь раз подряд принимала у себя "Дакар", приглашая участников со всего мира на маршруты, демонстрирующие удивительное географическое разнообразие королевства. Эти соревнования сделали Саудовскую Аравию неотъемлемой частью дакарского сообщества и установили прочное, долгосрочное стратегическое партнерство. Все заинтересованные организации подтверждают свою приверженность продолжению сотрудничества, развитию автоспорта в королевстве и предоставлению выдающихся впечатлений участникам, командам и болельщикам", - говорится в сообщении.





Ралли "Дакар" должно было пройти с 1 по 15 января 2027 года. С 2020 года мероприятие проводилось в Саудовской Аравии.





В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10 и 11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы ралли-гонки "Дакар" приняли решение не проводить мероприятие в Саудовской Аравии в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу состязания.