Опрос: лишь 14% немцев считают, что Мерц подходит на пост канцлера

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность канцлера Германии Фридриха Мерца одобряют лишь 14% немцев - примерно каждый седьмой житель страны, следует из результатов исследования института INSA для немецкой газеты Bild.



"Лишь 14% немцев считают Фридриха Мерца подходящим кандидатом на эту должность, и даже внутри его собственной партии поддержка рушится", - говорится в материале. При этом 78% респондентов выступают против того, чтобы председатель Христианско-демократического союза (ХДС) оставался на посту главы правительства.



Негативная динамика прослеживается и среди электората правящего блока ХДС/ХСС. Большинство избирателей христианских демократов (58%) не поддерживают своего лидера в должности канцлера, тогда как готовы его поддержать только 36%.



Как показывают опросы, рейтинг Мерца падает больше года: если в середине 2025-го его поддерживали свыше 30% граждан, то в сентябре 2026 года - только 16%.



Кроме того, большинство немцев (51%) сомневаются, что министр финансов Ларс Клингбайль сможет возглавить Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая вместе с ХДС/ХСС входит в правящую коалицию Германии. Поддержали Клингбайля лишь 24% респондентов. Среди самих социал-демократов мнения разделились: 57% хотят оставить его на посту финансового министра, а 30% предпочли бы другого кандидата.-0-