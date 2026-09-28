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Опрос: более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
28 сентября 2026, 14:24

Опрос: более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины британцев считают, что правительство защищает свободу слова, только когда согласно со сказанным, говорится в опросе, проведенном по заказу правозащитной организации Liberty и компанией More in Common, пишет газета Independent.

"54% британцев считают, что правительство защищает только ту свободу слова, с которой оно согласно", - говорится в материале.

Результаты опроса также свидетельствуют о растущей обеспокоенности тем, что защита свободы слова применяется по-разному к разным людям, такое мнение озвучили 29% респондентов, 26% опрошенных британцев считают, что определенные группы граждан могут высказываться значительно свободнее, чем остальные. Каждый пятый британец - 22% - заявил, что обеспокоен задержаниями или расследованиями в отношении людей за высказывания в интернете. Еще 18% отметили, что чувствуют необходимость следить за тем, что говорят на публике или в интернете.-0-
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