Опрос: более 50% британцев выражают недоверие к действиям властей в сфере защиты свободы слова

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины британцев считают, что правительство защищает свободу слова, только когда согласно со сказанным, говорится в опросе, проведенном по заказу правозащитной организации Liberty и компанией More in Common, пишет газета Independent.



"54% британцев считают, что правительство защищает только ту свободу слова, с которой оно согласно", - говорится в материале.



Результаты опроса также свидетельствуют о растущей обеспокоенности тем, что защита свободы слова применяется по-разному к разным людям, такое мнение озвучили 29% респондентов, 26% опрошенных британцев считают, что определенные группы граждан могут высказываться значительно свободнее, чем остальные. Каждый пятый британец - 22% - заявил, что обеспокоен задержаниями или расследованиями в отношении людей за высказывания в интернете. Еще 18% отметили, что чувствуют необходимость следить за тем, что говорят на публике или в интернете.-0-