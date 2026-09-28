Опрос: 50% украинцев больше всего беспокоит коррупция в стране

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Половина респондентов (50%) назвала коррупцию во власти главной проблемой Украины. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишут украинские СМИ.



72% респондентов убеждены, что коррупции за время войны в Украине стало только больше. Также 72% опрошенных считают, что за коррупцию несет политическую ответственность Владимир Зеленский.



Среди других проблем, которые вызывают озабоченность, респонденты назвали нынешний конфликт (40%), непрофессионализм и некомпетентность властей (30%), низкий уровень заработной платы и пенсий (28%).



Опрос проводился с 12 по 21 сентября 2026 года методом телефонных интервью. Были опрошены 1002 респондента в возрасте от 18 лет.



Ранее журнал The Economist отмечал, что украинскими чиновниками "коррупция рассматривается не как исключительный скандал, а как рутинное дело", в Украине "процветают коррупция и политический хаос". Также в статье журнала отмечалось, что украинские антикоррупционные органы, такие как НАБУ и САП, все чаще действуют как "параллельное правительство" на фоне глубокого политического кризиса. В августе украинские следователи по борьбе с коррупцией опубликовали очередную порцию записей разговоров высокопоставленных чиновников. В том числе в этих записях слышно, как украинский государственный деятель Ирина Мудрая говорит, что в Украине "коррупцию нужно систематизировать и контролировать, не нужно с ней бороться". Газета Financial Times писала, что западных партнеров все больше волнует ситуация с коррупцией среди ближайших соратников Зеленского.-0-