Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов покинули зал заседаний парламента Венгрии во время голосования по кандидатам в Конституционный Суд. Таким образом они выразили протест против политики правительства во главе с Петером Мадьяром, сообщает ТАСС.



Парламент тайным голосованием избрал пять новых членов Конституционного Суда. Все кандидатуры были выдвинуты правящей партией "Тиса". "В поддержку каждого из них высказались 137 депутатов", - объявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер на заседании, которое транслировалось телеканалом М1. Против них проголосовали шесть представителей ультраконсервативной партии "Наша родина".



В Конституционный Суд Венгрии входят 15 человек. Выборы состоялись после истечения полномочий пяти судей. Ранее парламент принял 17-ю поправку к Конституции, которая сократила срок полномочий судей Конституционного Суда с 12 до 9 лет и установила предельный возраст пребывания в должности - 70 лет.



Изменения затронули в том числе судей, назначенных при предыдущем правительстве Виктора Орбана. В партии "ФИДЕС" заявили, что поправка носит антиконституционный и антидемократический характер и направлена против конкретных людей.



Такое же мнение "ФИДЕС" и христианские демократы высказывали в отношении других положений 17-й поправки к Конституции, принятой парламентом, где партия "Тиса" располагает более чем двумя третями голосов. В частности, поправка предусматривала досрочное прекращение полномочий президента Венгрии Тамаша Шуйока, после чего он был вынужден объявить об отставке. В знак протеста депутаты "ФИДЕС" и христианских демократов не участвовали ни в голосовании по 17-й поправке, ни в последующих выборах нового главы государства. 11 августа президентом был избран кандидат от "Тисы", бывший председатель Верховного Суда Андраш Бака. Оппозиция считает его избрание незаконным.-0-