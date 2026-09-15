Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:42 МИД РФ: Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов В мире
16:36 ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации Общество
16:35 Пропускная способность увеличится в 3 раза. Как изменится пункт пропуска "Каменный Лог" Общество
16:32 В Париже более 10 тыс. полицейских вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату В мире
16:30 Итоги Августа: главные выигрыши месяца Спорт
16:28 Первая партия отечественных топливозаправщиков пополнила подразделения сил спецопераций ВС Общество
16:25 Об особенностях дополнительного пенсионного обеспечения рассказала эксперт в ФСЗН Общество
16:22 Туск предупредил поляков о рекордно высоких ценах на топливо, обвинив в этом Навроцкого В мире
16:09 От медицины до АПК. Каковы перспективы развития в Беларуси искусственного интеллекта Экономика
16:08 Российско-белорусско-французский мемориал памяти женского партизанского отряда откроют во Франции В мире
16:00 Беспечность хозяина привела к двойной краже велосипеда. Как так вышло, рассказали в милиции Общество
15:56 Минчанка за рулем авто потеряла сознание и сбила ребенка: уголовное дело направлено в суд Происшествия
15:56 Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра В мире
15:45 Минлесхоз: в сентябре повышается вероятность встретить оленей и лосей на дорогах Общество
15:43 Какие новые проекты реализуются на БЕЛАЗе, рассказали на предприятии Экономика
15:43 Беларусь и Мьянма ведут активный диалог по поставкам мясной продукции, сливочного, рапсового масла Экономика
15:42 МВД дало рекомендации грибникам и напомнило правила безопасности при походе в лес Общество
15:26 Румынские фермеры вышли на протест в Бухаресте в связи с запретом на экспорт скота В мире
15:26 Беларусь и Монголия подтвердили готовность к эффективному взаимодействию в международных организациях Политика
15:26 Предложения по корректировке законов могут быть основаны на анализе обращений в Совет Республики - Кочанова Общество
15:22 "Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу Общество
15:19 Николайкин возглавит группу наблюдателей от Парламентского собрания на выборах в Госдуму РФ Политика
15:17 Цены на бензин в Германии вновь обновили рекорд В мире
15:14 В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства Общество
15:12 Парламентскую дипломатию нужно задействовать для поддержания международного мира и безопасности - Кочанова Политика
15:07 Подготовка выборов в Госдуму РФ происходит в условиях иностранного давления - Захарова В мире
15:07 Бюджетный пакет и цифровая валюта. Какие законопроекты рассмотрят на сессии Совета Республики Общество
14:55 В Непале пропавшими после наводнения числятся более 600 туристов из 34 стран В мире
14:50 Песков: Москва считает хорошей инициативу Трампа об энергетическом перемирии В мире
14:50 Учащиеся Березовского колледжа строителей присоединились к акции "Беларусь адзіная" Общество
Все новости
Все новости

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
15 сентября 2026, 15:56

Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра

Фото из соцсети X / Bede Zsolt
Фото из соцсети X / Bede Zsolt
Фото из соцсети X / Bede Zsolt
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов покинули зал заседаний парламента Венгрии во время голосования по кандидатам в Конституционный Суд. Таким образом они выразили протест против политики правительства во главе с Петером Мадьяром, сообщает ТАСС.

Парламент тайным голосованием избрал пять новых членов Конституционного Суда. Все кандидатуры были выдвинуты правящей партией "Тиса". "В поддержку каждого из них высказались 137 депутатов", - объявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер на заседании, которое транслировалось телеканалом М1. Против них проголосовали шесть представителей ультраконсервативной партии "Наша родина".

В Конституционный Суд Венгрии входят 15 человек. Выборы состоялись после истечения полномочий пяти судей. Ранее парламент принял 17-ю поправку к Конституции, которая сократила срок полномочий судей Конституционного Суда с 12 до 9 лет и установила предельный возраст пребывания в должности - 70 лет.

Изменения затронули в том числе судей, назначенных при предыдущем правительстве Виктора Орбана. В партии "ФИДЕС" заявили, что поправка носит антиконституционный и антидемократический характер и направлена против конкретных людей.

Такое же мнение "ФИДЕС" и христианские демократы высказывали в отношении других положений 17-й поправки к Конституции, принятой парламентом, где партия "Тиса" располагает более чем двумя третями голосов. В частности, поправка предусматривала досрочное прекращение полномочий президента Венгрии Тамаша Шуйока, после чего он был вынужден объявить об отставке. В знак протеста депутаты "ФИДЕС" и христианских демократов не участвовали ни в голосовании по 17-й поправке, ни в последующих выборах нового главы государства. 11 августа президентом был избран кандидат от "Тисы", бывший председатель Верховного Суда Андраш Бака. Оппозиция считает его избрание незаконным.-0-
Теги
Венгрия
Новости рубрики В мире
Фото из архива МИД РФ МИД РФ: Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов
Фото Unsplash В Париже более 10 тыс. полицейских вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплату
Дональд Туск. Фото Reuters Туск предупредил поляков о рекордно высоких ценах на топливо, обвинив в этом Навроцкого
Фото из архива Российско-белорусско-французский мемориал памяти женского партизанского отряда откроют во Франции
Фото AP Румынские фермеры вышли на протест в Бухаресте в связи с запретом на экспорт скота
Фото pexels Цены на бензин в Германии вновь обновили рекорд
  • Главная
  • Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра
    • Главное
    Подробности нового раунда переговоров Лукашенко со спецпосланником США Коулом
    В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства
    Военная, демографическая и продовольственная безопасность. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на сессии
    "Гигабитный" 5G-интернет МТС покрыл более 400 квадратных километров Беларуси
    Топ-новости
    "Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
    Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности 
    Власти США услышали заявление Лукашенко о необходимости возвратить "застрявшие" в банке деньги
    Бюджетный пакет и цифровая валюта. Какие законопроекты рассмотрят на сессии Совета Республики
    "Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу
    Пропускная способность увеличится в 3 раза. Как изменится пункт пропуска "Каменный Лог"
    Подумайте 5 секунд перед кликом: какие правила цифровой безопасности стоит повторить с детьми в начале учебного года 
    Об особенностях дополнительного пенсионного обеспечения рассказала эксперт в ФСЗН
    От медицины до АПК. Каковы перспективы развития в Беларуси искусственного интеллекта
    Уникальную операцию по коррекции недостаточности трикуспидального клапана провели в Беларуси
    ИИ и цифровая трансформация: как прошел "Разговор без галстуков" с министром связи и информатизации
    Учащиеся Березовского колледжа строителей присоединились к акции "Беларусь адзіная"
    В Беларуси проводится командно-штабное учение с Западным оперативным командованием
    Беларусь и Зимбабве готовятся к заседанию совместной комиссии по сотрудничеству
    Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.