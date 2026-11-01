Оппозиция в Германии обвинила власти в отсутствии страхового запаса газа на зиму

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии низкий уровень заполненности газовых хранилищ может привести к росту цен на газ в случае похолодания или перебоев с поставками. Об этом заявил эксперт по энергетической политике фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге Михаэль Кельнер, сообщает издание Bild.



"Газохранилища настолько пусты, что Германия не имеет на зиму страхового запаса. В этой связи любой холодный фронт, каждый небольшой сбой цепочки поставок немедленно приведут к росту цен на газ", - приводит издание слова Кельнера.



По данным издания, к 1 ноября немецкие газохранилища заполнены на 61,4% при ожидавшемся уровне около 70%.-0-