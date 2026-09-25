Оппозиция в Чехии вынесла на рассмотрение парламента вопрос о недоверии правительству

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры оппозиционных партий внесли в Палату депутатов (нижней палаты) парламента Чехии вопрос о вотуме недоверия правительству. Об этом сообщает портал Aktualne.cz.



Под документом с требованием созыва внеочередного заседания поставили подписи все 92 депутата от оппозиционных партий. Спикер Палаты депутатов Томио Окамура должен созвать заседание, как ожидается, оно состоится на следующей неделе.



На внеочередном заседании оппозиционные партии хотят обсудить бюджет на следующий год. Согласно одобренному правительством проекту, бюджет страны на 2027 год имеет дефицит 386 млрд крон (около $18 млрд) - второй по величине дефицит в чешской истории.



Чтобы Палата депутатов выразила вотум недоверия правительству, необходимо, чтобы за него проголосовали не менее 101 из 200 депутатов. Заседание состоится незадолго до муниципальных и сенатских выборов в октябре. Как отмечают чешские СМИ, попытка с вынесением вотума недоверия правительству обречена на провал.-0-