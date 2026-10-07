Оппозиция Молдовы инициирует отставку главы Нацбанка из-за ускоряющейся инфляции

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) инициирует процедуру отставки главы Нацбанка страны Анки Драгу, обвинив ее в некомпетентности из-за ускоряющейся инфляции. Об этом сообщает point.md.
Партия готовит соответствующий проект постановления. "Мы потребуем отзыва с должности госпожи Анки Драгу - за некомпетентность, за денежно-кредитную политику, которую она продвигала", - отметили в ПСРМ.
По мнению депутатов, Драгу несет ответственность за неудачи в планировании инфляции, которая в августе составила 7% вместо прогнозируемых 5%, в результате чего регулятор был вынужден увеличить базовую ставку почти в два раза, до 9,2% всего за несколько месяцев.
В ПСРМ называют ситуацию "провалом политики прогнозирования и денежно-кредитной политики". Там также заявляют о несоответствии уровня вознаграждений руководства Нацбанка результатам его деятельности.
Полномочия по отзыву главы Нацбанка принадлежат председателю парламента. "Поэтому мы подготовим обращение, чтобы он воспользовался своим законным правом и вышел к парламенту: во-первых, чтобы мы обсудили все те нарушения, которые были выявлены в деятельности Нацбанка", - отметил депутат партии Богдан Цырдя.
Граждане Молдовы стали особо остро ощущать повышение цен и стоимости кредитов на фоне существенного подорожания энергоресурсов. В конце сентября в стране был введен режим ЧП в сфере энергетики.-0-