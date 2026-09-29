Оппозиция Молдовы инициировала процедуру отстранения Санду от должности президента

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция Молдовы инициировала процедуру отстранения президента Майи Санду от должности. Об этом сообщает Mediafax.



Инициатива была предложена депутатом Ионом Кику. Документ подписали 46 депутатов в 101-местном парламенте, он был зарегистрирован в секретариате.



Оппозиция обвиняет Майю Санду в нарушении Конституции и законов Молдовы, в том числе в нарушении обязательства политической беспристрастности и ущемлении определенных прав и свобод.



"Мы отмечаем значительное ухудшение общей ситуации в стране на социальном, экономическом и политическом уровнях", - заявил депутат Ион Кику.



Представители пяти оппозиционных фракций организовали конференцию, на которой объявили о регистрации проекта с "50 страницами обвинений", сообщает телеканал Pro TV. "Мы осуждаем то, как нынешнее правительство управляет государством, нарушая принцип разделения властей и злоупотребляя полномочиями других ветвей государственной власти. Мы отмечаем крайне серьезную ситуацию в сфере правосудия, гарантирующего и защищающего права человека. Мы инициируем процедуру отстранения от должности президента Республики Молдова Майи Санду", - говорится в заявлении оппозиции.



Проект, направленный против Майи Санду, будет рассмотрен парламентом.



Согласно законодательству Молдовы, процедура отстранения президента от должности может быть инициирована не менее чем одной третью депутатов. Для утверждения отстранения требуется голосование двух третей парламентариев. После этого законодательный орган должен организовать референдум об отставке главы государства. В 2024 году Майя Санду проиграла президентские выборы на территории Молдовы, но ее победа была обеспечена за счет голосования на зарубежных участках.-0-