26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский авиаудар вблизи водозаборной скважины в понедельник 23 ноября в районе Джабалия в секторе Газа увеличил число погибших среди гуманитарных работников в анклаве с октября 2023 года до 600 человек. Об этом во вторник сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Синьхуа.
Согласно заявлению, в результате израильского авиаудара погиб сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), еще трое получили ранения.
"Они выполняли свои обычные обязанности у водозаборной скважины, обеспечивая жизненно важные услуги местному населению", - заявило УКГВ. С учетом произошедшего в понедельник инцидента число погибших сотрудников БАПОР с октября 2023 года достигло 397 человек, а всех погибших гуманитарных работников в анклаве - 600.
Управление вновь заявило, что все гражданские лица, включая гуманитарных работников, а также гуманитарные объекты и гражданская инфраструктура должны находиться под защитой и не должны подвергаться милитаризации или нападениям.
Сотрудники гуманитарных организаций должны быть защищены и иметь возможность безопасно выполнять свою работу по спасению жизней, отметило УКГВ.
"Несмотря на эти сложные условия работы, ООН и наши партнеры продолжают удовлетворять потребности населения, когда и где это возможно", - добавили в управлении.-0-
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26 ноября 2026, 00:18
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Фото Агентства Анадолу
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