Нынешняя кампания имеет несколько особенностей. Во-первых, впервые за всю историю организации ее может возглавить женщина. Во-вторых, многие страны считают, что, в соответствии с неформальной практикой региональной ротации, очередь на высший пост ООН должна дойти до представителя Латинской Америки и Карибского бассейна. Правда, официального правила, обязывающего выбирать Генсека из определенного региона, не существует. Это сложившаяся дипломатическая традиция, а не норма Устава ООН.
Сейчас в гонке остаются восемь кандидатов. Среди наиболее заметных претендентов - Ребека Гринспан из Коста-Рики. Она занимает должность генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ранее была вице-президентом своей страны. Ее кандидатура считается одной из наиболее сильных благодаря опыту работы внутри системы ООН и дипломатическим контактам.
Еще один серьезный претендент - Рафаэль Гросси из Аргентины, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он возглавляет организацию с 2019 года и получил широкую международную известность благодаря работе по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте ситуации вокруг Запорожской АЭС.
В числе кандидатов - дипломат, государственный министр ОАЭ Лана Нусейбе, бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел и обороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, еще один эквадорский дипломат и бывший министр внешней торговли Ивонн А-Баки, экс-министр иностранных дел Гайаны и постоянный представитель своей страны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, бывший заместитель Генерального секретаря ООН, специальный представитель по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, экс-министр иностранных дел Уганды Олара Отунну и турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу, занимающий ныне должность генерального секретаря ОБСЕ.
Из первоначальных кандидатов несколько уже выбыли. Бывший президент Чили Мишель Бачелет сняла свою кандидатуру в сентябре, получив в третьем голосовании лишь один голос поддержки. В октябре из гонки вышел бывший президент Сенегала Маки Саль. В шестом раунде за него проголосовали пять членов Совбеза, против - десять. Еще раньше Мальдивы отозвали кандидатуру спецпредставителя ООН Вирджинии Гамбы. Она выбыла еще до начала серии голосований.
Процедура назначения Генерального секретаря закреплена в статье 97 Устава ООН. Его назначает Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности. И именно здесь кроется главная особенность выборов. Хотя в ООН входят 193 государства, решающее слово принадлежит 15 членам Совбеза, а фактически - пяти его постоянным членам: США, России, Китаю, Великобритании и Франции.
Каждый из 15 членов Совбеза имеет один голос. Чтобы рекомендовать кандидата Генеральной Ассамблее, необходимо одновременно выполнить два условия: получить не менее девяти голосов "за" из 15 и не получить ни одного голоса "против" от пяти постоянных членов Совета Безопасности. Иными словами, кандидат может заручиться поддержкой 14 государств, но если хотя бы одна из пяти постоянных держав проголосует против, его кандидатура не пройдет. Это и есть механизм права вето.
При этом отрицательные голоса непостоянных членов Совбеза не обладают таким блокирующим эффектом. Например, кандидат может получить девять голосов "за" и шесть "против" - и все равно пройти, если среди проголосовавших против нет ни одного постоянного члена. Важно и то, что воздержание постоянного члена от голосования не равнозначно вето. Блокирующим является именно голос против.
Перед официальным голосованием Совет Безопасности проводит серию закрытых неформальных опросов - так называемых straw polls. Члены Совета обозначают отношение к кандидатам тремя вариантами: "поддерживаю", "не поддерживаю" или "не имею мнения". На поздних этапах используются бюллетени разных цветов: красные для пяти постоянных членов и белые для остальных десяти. Это позволяет определить, сколько отрицательных голосов поступило от постоянных членов Совбеза и насколько велика угроза блокирования кандидатуры при формальном голосовании. Однако конкретные страны, подавшие такие голоса, не раскрываются
Однако такие опросы не являются официальным голосованием и сами по себе никого не избирают. Их задача - определить наиболее приемлемую кандидатуру и понять, вокруг кого можно сформировать консенсус.
После этого Совет Безопасности ООН должен провести формальное голосование и направить рекомендацию Генеральной Ассамблее. Уже она назначает Генерального секретаря отдельной резолюцией. Таким образом, Генассамблея не выбирает собственного кандидата вместо Совбеза, а рассматривает его рекомендацию.
Девятый раунд неформального голосования в Совете Безопасности ООН состоялся 20 ноября. Его результаты показали, что даже лидер гонки пока не может преодолеть сопротивление постоянных членов Совбеза.
Как сообщают СМИ, Ребека Гринспан получила десять голосов "за", четыре "против", еще один участник опроса не выразил мнения. На первый взгляд, результат выглядит убедительно: кандидат получила больше необходимого для рекомендации числа голосов. Однако два отрицательных голоса поступили от постоянных членов Совета Безопасности. Это свидетельствует о том, что кандидатура Гринспан пока не получила согласия всех пяти держав, хотя результаты неформального опроса сами по себе не означают наложения вето и не исключают дальнейшего изменения позиций.
Второе место в последнем опросе занял Рафаэль Гросси - восемь голосов "за". В то же время шесть членов Совета Безопасности выступили против, в том числе три постоянных. У Кэролин Родригес-Биркетт также зафиксировано сопротивление двух постоянных членов Совбеза.
Таким образом, проблема заключается не столько в отсутствии кандидата, способного получить поддержку большинства, сколько в невозможности найти фигуру, приемлемую для всех пяти постоянных держав.
Дополнительную сложность создает региональный фактор. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна настаивают на том, что следующий Генеральный секретарь должен представлять именно этот регион. При этом среди претендентов есть несколько кандидатов из Латинской Америки, и единой региональной позиции по конкретной фигуре нет.
В результате выборы становятся не просто соревнованием дипломатов, но и отражением противоречий между крупнейшими державами. Каждая из них стремится получить руководителя, которому сможет доверять или, по крайней мере, не допустить назначения человека, чьи взгляды считает неприемлемыми.
Да. И это один из важных факторов нынешней интриги. Согласно разъяснению Совета Безопасности от 29 мая 2026 года, государства могут выдвигать кандидатов на любом этапе процедуры. Следовательно, нынешний список не является окончательным.
Если постоянные члены Совбеза не смогут договориться о ком-либо из восьми действующих претендентов, они могут попытаться найти компромиссную фигуру, которая пока не участвует в гонке. В дипломатических кругах такой вариант называют появлением "темной лошадки" - кандидата, который не был среди главных фаворитов, но может устроить все пять постоянных членов Совета Безопасности.
Впрочем, появление нового претендента тоже не гарантирует разрешения кризиса. Ему придется пройти ту же процедуру и заручиться необходимой поддержкой Совета Безопасности.
Второй срок полномочий Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. Новый Генеральный секретарь должен приступить к работе 1 января. Однако Устав ООН не предусматривает автоматического продления полномочий действующего руководителя или четкой процедуры передачи всех его функций в случае, если преемник не назначен. Подобная ситуация может поставить организацию в крайне сложное положение, поэтому рассматриваются несколько возможных сценариев.
Первый - продление полномочий Гутерриша. У такого варианта есть исторический прецедент. В 1950 году Совет Безопасности не смог договориться о переизбрании первого Генерального секретаря ООН Трюгве Ли. Тогда Генеральная Ассамблея приняла решение продлить его полномочия еще на три года, несмотря на отсутствие рекомендации Совбеза.
То есть Генассамблея уже находила способ преодолеть тупик в Совете Безопасности. Однако повторение такого решения сегодня не гарантировано: оно может вызвать юридические и политические споры. Сам же Гутерриш рассчитывает завершить работу 31 декабря и вернуться в Португалию. Поэтому его согласие на продолжение полномочий тоже нельзя считать само собой разумеющимся.
Еще один гипотетический вариант - поручить исполнение обязанностей одному из высокопоставленных представителей Секретариата ООН или назначить временного Генерального секретаря. В качестве возможной фигуры для обеспечения повседневной работы организации упоминается заместитель Генерального секретаря Амина Мохаммед. Однако ее нынешняя должность не означает автоматического перехода к ней всех полномочий главы ООН. Есть и еще один нюанс: срок полномочий заместителя Генерального секретаря не может превышать срок полномочий самого Генсека.
Для назначения полноценного временного руководителя может потребоваться отдельное решение Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Подобный механизм тоже применялся в истории организации: после гибели Дага Хаммаршельда в 1961 году его обязанности временно исполнял У Тан, а позднее он был назначен Генеральным секретарем. При этом временный руководитель необязательно будет обладать всеми полномочиями полноценного главы организации.
Третий вариант - появление компромиссной кандидатуры. Если постоянные члены Совбеза не смогут договориться ни по одному из нынешних претендентов, им придется искать альтернативу. Такой сценарий уже реализовывался в истории ООН. В 1996 году после американского вето на переизбрание Бутроса Бутроса-Гали африканские государства выдвинули новых кандидатов. Одним из них стал Кофи Аннан, занимавший тогда пост заместителя Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира. Его кандидатура также вызывала сопротивление одного из постоянных членов Совбеза - Франции, однако после нескольких раундов консультаций Париж отказался от вето. В итоге Аннан получил единогласную рекомендацию Совета Безопасности и был назначен Генеральным секретарем.
Есть и более необычное предложение. 24 ноября бывший сотрудник ООН, исполнительный директор Фонда глобального управления и устойчивого развития Георгиос Костакос выступил с идеей, чтобы Совет Безопасности направил Генеральной Ассамблее не одну, а несколько кандидатур - например, Гринспан, Гросси и Родригес-Биркетт. Тогда окончательный выбор мог бы сделать весь состав ООН.
Полное отсутствие руководителя с 1 января - не просто формальная проблема. Генеральный секретарь является главным административным должностным лицом организации: он руководит Секретариатом, участвует в формировании международной повестки, назначает высокопоставленных сотрудников и отвечает за ряд ключевых управленческих решений.
При этом ООН не прекратит существование и не остановит всю свою работу. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности и другие органы смогут продолжать заседать. Однако отсутствие полноценного руководителя создаст неопределенность в вопросах управления, кадровых назначений и принятия административных решений.
Ричард Гован из Международной кризисной группы, один из ведущих мировых экспертов по вопросам Организации Объединенных Наций, предупреждает: встреча Нового года без согласованного Генерального секретаря станет серьезным репутационным ударом для пяти постоянных членов Совбеза. Государства, выступающие за реформу организации, получат дополнительный аргумент в пользу того, что нынешняя система принятия решений не отражает современный баланс сил.
Поэтому наиболее реалистичным выходом выглядит достижение компромисса в ближайшие недели. Это может быть кто-то из нынешних претендентов или новый кандидат, который устроит всех постоянных членов Совета Безопасности. Но если политические разногласия окажутся сильнее стремления избежать кризиса, то ООН придется срочно искать временное решение. И тогда вопрос о том, кто возглавит организацию, станет не просто кадровой интригой, а испытанием для всей системы международных отношений.
БЕЛТА.-0-
Фото Reuters, РИА Новости, ООН