28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз электросвязи (МСЭ) - специализированное учреждение ООН - принял первую резолюцию, посвященную радиосвязи на Луне и вокруг нее. Решение было принято на конференции организации в Дохе 26 ноября. Оно должно помочь подготовить инфраструктуру для будущих лунных миссий и предотвратить взаимные помехи между различными системами связи, пишет Bild.
В ближайшие десятилетия запланированы сотни экспедиций на Луну. Астронавтам, луноходам и орбитальным аппаратам потребуется обмениваться данными как между собой, так и с Землей. Для этого понадобятся согласованные радиочастоты и технические стандарты.
Первые испытания мобильной связи на Луне уже состоялись. В марте 2025 года Nokia доставила на спутник Земли небольшую установку стандарта 4G вместе с американским посадочным модулем. Система проработала около 25 минут и передавала технические данные. Однако из-за неудачного положения модуля установить запланированную связь с луноходом не удалось.
Европейское космическое агентство разрабатывает проект Moonlight - сеть из пяти спутников на орбите Луны, которая должна обеспечить связь и навигацию. Первый спутник планируется запустить в 2027 году, а полноценную систему - развернуть к 2030-му. NASA, в свою очередь, работает над технологиями лунной связи пятого поколения (5G).-0-
В мире
28 ноября 2026, 23:31
ООН одобрила создание правил для будущей мобильной связи на Луне
Фото BILD
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