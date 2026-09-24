ООН: на восстановление сектора Газа потребуется $71,5 млрд 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для восстановления сектора Газа потребуется $71,5 млрд. Об этом говорится в последнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о помощи палестинскому народу, опубликованном на сайте организации.



Ущерб физической инфраструктуре в Газе оценивается в $35,2 млрд, а экономические и социальные потери - в $22,7 млрд по состоянию на начало 2026 года. Общие потребности в восстановлении и реконструкции составляют $71,5 млрд, но эта цифра может возрасти, если будут зафиксированы дальнейшие разрушения. Восстановление и реконструкция потребуют масштабной международной финансовой и технической помощи.



Наибольший ущерб и наибольшие потребности в восстановлении приходятся на жилищный сектор. По оценке ущерба, обширные разрушения нанесены образовательным и медицинским учреждениям, более половины больниц и поликлиник не функционируют. Менее 1,5% пахотных земель Газы остались доступными и неповрежденными, что увеличивает зависимость от гуманитарной продовольственной помощи.



ЮНКТАД также отмечает, что палестинская экономика испытывает серьезные трудности, наблюдается утрата достижений в области развития за десятилетия.



В частности, с октября 2023 года на палестинской территории были потеряны сотни тысяч рабочих мест, что привело к сокращению совокупного дохода от труда примерно на $2,8 млрд. Общий государственный долг к 2025 году достиг $4,8 млрд. Также с октября 2023 года 92% экономических предприятий Газы были повреждены или разрушены. ВВП на душу населения в 2025 году составил 17% от уровня 2022 года, а уровень безработицы достиг 78%. Доля сектора Газа в ВВП Палестины снизилась с 17,4% до октября 2023 года до менее чем 4% в 2025 году.-0-