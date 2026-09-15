ООН: из-за эскалации боевых действий в Йемене более 137 тыс. детей не могут посещать школу

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Йемене более 137 тыс. детей школьного возраста не могут посещать учебные заведения из-за эскалации боевых действий. Об этом говорится в письменном заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает Агентство Анадолу.



ЮНИСЕФ сообщил, что его группы реагирования создают временные классы, а также предоставляют услуги по защите пострадавших детей. "Дети не должны терять свое будущее из-за конфликтов", - заявили в агентстве.



Возобновление боевых действий вынудило семьи покинуть свои дома в западной провинции Таиз и районах вдоль западного побережья Йемена. Как сообщает Центр новостей ООН, 11 сентября по меньшей мере 46 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за столкновений между хуситами и правительственными силами, возобновившихся на прошлой неделе на юго-западе Йемена.



Эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с начала месяца не менее 14 мирных жителей, включая двоих детей, погибли или получили ранения. Всемирная организация здравоохранения сообщает о 67 погибших и 288 раненых в период с 6 по 24 августа в семи провинциях. Жертвы зарегистрированы в самых разных регионах.



Возобновление боев создает колоссальную нагрузку на и без того истощенную систему здравоохранения Йемена. Больницы Мариба, Хадрамаута и Таиза столкнулись с наплывом пациентов с травмами и ранениями. Отделения экстренной помощи, хирургии и интенсивной терапии работают на пределе возможностей.



По данным ВОЗ, в Йемене полноценно функционируют лишь 60% медицинских учреждений, им катастрофически не хватает ресурсов. В центральной больнице Мариба пришлось временно закрыть родильное и акушерское отделения, чтобы высвободить ресурсы для лечения раненых.



Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда хуситы перешли в наступление на юго-западе страны. Одновременно с наземным наступлением хуситы начали наносить удары с помощью ракет и беспилотников по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз, стремясь перерезать пути к Мохе и продвинуться к районам, расположенным вблизи с имеющим стратегическое значение Баб-эль-Мандебским проливом.



Страна была охвачена войной с тех пор, как хуситы захватили столицу Сану и несколько провинций в 2014 году, прежде чем в 2015 году арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства.-0-