ООН: Эль-Ниньо может увеличить число голодающих в мире на 49 млн человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явление Эль-Ниньо может привести к увеличению числа голодающих в мире на 49 млн к концу 2027 года. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП)."Из-за нынешнего Эль-Ниньо к концу 2027 года число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может увеличиться как минимум на 49 млн. Ожидается, что пик интенсивности этого явления придется на период с октября по декабрь 2026 года, а его последствия для посевных сезонов, урожая и цен на продовольствие могут ощущаться до начала 2028 года", - говорится в заявлении ВПП.Среди последствий Эль-Ниньо организация называет засухи и наводнения. "Засуха негативно сказывается на вегетационных периодах в "сухом коридоре" Центральной Америки, серьезный дефицит влаги наблюдается также в некоторых районах Сахеля и Восточной Африки. На юге Африки возникла угроза засухи в критически важный для сельского хозяйства период, в то время как в районе Африканского Рога и в некоторых частях Южной Америки возможны проливные дожди и наводнения", - отмечают в ВПП.На фоне участившихся экстремальных погодных явлений и усиления Эль-Ниньо ВПП призывает мировых лидеров обеспечить долгосрочные инвестиции через инновационные финансовые механизмы, которые позволят предотвратить превращение прогнозируемых погодных угроз в масштабные продовольственные проблемы.Эль-Ниньо - климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана повышается выше обычного уровня. Оно влияет на атмосферную циркуляцию и погодные условия в разных регионах мира, повышая риск засух и наводнений, а также усиливая воздействие антропогенного глобального потепления.-0-