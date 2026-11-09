9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явление Эль-Ниньо может привести к увеличению числа голодающих в мире на 49 млн к концу 2027 года. Об этом говорится в докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).
Среди последствий Эль-Ниньо организация называет засухи и наводнения. "Засуха негативно сказывается на вегетационных периодах в "сухом коридоре" Центральной Америки, серьезный дефицит влаги наблюдается также в некоторых районах Сахеля и Восточной Африки. На юге Африки возникла угроза засухи в критически важный для сельского хозяйства период, в то время как в районе Африканского Рога и в некоторых частях Южной Америки возможны проливные дожди и наводнения", - отмечают в ВПП.
На фоне участившихся экстремальных погодных явлений и усиления Эль-Ниньо ВПП призывает мировых лидеров обеспечить долгосрочные инвестиции через инновационные финансовые механизмы, которые позволят предотвратить превращение прогнозируемых погодных угроз в масштабные продовольственные проблемы.
Эль-Ниньо - климатическое явление, при котором температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана повышается выше обычного уровня. Оно влияет на атмосферную циркуляцию и погодные условия в разных регионах мира, повышая риск засух и наводнений, а также усиливая воздействие антропогенного глобального потепления.-0-
В мире
09 ноября 2026, 16:46
ООН: Эль-Ниньо может увеличить число голодающих в мире на 49 млн человек
Фото Pexels
Новости рубрики В мире
Главное
Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки
Топ-новости
Свобода и стиль: Уникальные квартиры с панорамными окнами в домах "Сад Эрмитаж" и "Камелегдан" с выгодой
С нами интереснее