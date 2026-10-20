Онлайн-банк Revolut сообщил о сбоях в работе своих сервисов, они затронули миллионы пользователей 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе сервисов международного онлайн-банка Revolut произошли масштабные сбои, неполадки затронули миллионы пользователей по всей Европе. Об этом пишет газета The Guardian.



После сбоя в работе банковского приложения клиенты Revolut не смогли получить доступ к своим средствам. Компания заявила, что в настоящее время ее услуги "частично недоступны", проблемы затрагивают регистрацию, вход в систему, платежи картами, переводы, снятие наличных в банкоматах и ​​услуги работы с криптовалютой.



Пользователи Revolut сообщали об ошибках при попытке проверить свои счета. При открытии приложения банка они получали сообщение "Что-то пошло не так" с рекомендацией "попробуйте позже", что не позволяло им получить доступ к своим средствам.



При этом в заявлении Revolut указывается: "В настоящее время происходит сбой в работе сервисов, затрагивающий множество функций. Однако мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности. Мы работаем над устранением проблемы с момента ее выявления сегодня утром и приносим извинения всем пострадавшим и за причиненные неудобства".



Revolut - не единственная компания, испытывающая сегодня проблемы, отмечает The Guardian. Неполадки произошли также в работе облачной платформы Google Cloud американской корпорации Google. Google сообщила, что "в регионе europe-west2 наблюдается повышенное количество ошибок и периодические сбои в сети в нескольких сервисах Google Cloud".-0-