Оман заявил о переносе встречи глав МИД стран Персидского залива и Ирана

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14 сентября в Омане должна была состояться встреча на уровне министров иностранных дел стран региона Персидского залива. 11 сентября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил участие в ней иранской стороны. По его словам, на встрече, помимо региональных вопросов, должны были обсуждаться обсуждаться результаты ирано-оманских переговоров по определению безопасных маршрутов для коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Судоходство в Ормузском проливе блокировано из-за конфликта США с Ираном, продолжающегося с 28 февраля.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча министров иностранных дел стран Персидского залива и Ирана 14 сентября в Омане перенесена на более поздний срок в "интересах достижения консенсуса". Об этом сообщил руководитель внешнеполитического ведомства Омана Бадр аль-Бусаиди, пишет ТАСС.