17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оман и ОАЭ открыли новый транспортный коридор между портом Дукм в Омане и портом Халифа в Абу-Даби. Ожидается, что он поможет упростить доставку товаров между двумя странами и расширить торговые связи в регионе. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на Al Shabiba.
Грузы сначала доставляют морем в порт Дукм, затем перевозят на автомобилях через пограничный пункт Хатм-аш-Шикла и сухой порт Аль-Айн в порт Халифа. Оттуда товары отправляются на рынки других стран Персидского залива. Чтобы ускорить перевозки, Оман и ОАЭ упростили таможенные процедуры, благодаря которым грузы смогут быстрее проходить границу.
По новому коридору уже еженедельно перевозят товары. Ожидается, что со временем объемы поставок увеличатся.
Новый маршрут стал частью транспортной сети, которая связывает порты Омана с другими странами региона. В нее также входят направления из порта Дукм в Катар и Саудовскую Аравию, а из порта Сохар - в другие государства Персидского залива. Развитие таких связей соответствует государственной стратегии Омана, направленной на укрепление позиций страны в качестве регионального логистического центра.-0-
В мире
17 ноября 2026, 00:34
Оман и ОАЭ открыли новый маршрут для перевозки грузов
Фото shabiba.com
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